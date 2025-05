„Erschreckend“: Auch Sobotka greift Fischer an

Große Empörung in Israel

Als „zutiefst fehlgeleitet – und ethisch höchst fragwürdig“ verurteilte die Botschaft Israels die Aussagen Fischers. „Sich auf den Holocaust zu berufen, um den jüdischen Staat in seiner Not zu belehren, ist beschämend. Solche Worte fördern nicht Frieden – sie ermutigen Extremisten“, hieß es in einem X-Post.