Bühne frei für die „Arbeitstiere“ in der Luft

Dies wird auch beim Drohnenfestival in Osttirol beleuchtet. Am Samstag ab 13 Uhr verwandelt sich der Dorfplatz von Anras zur Lande- und Startbahn für Liebhaber der Flugobjekte. Im Fokus stehen vor allem die „Arbeitstiere in der Luft“. Zahlreiche Firmen und Organisationen stellen ihre Drohnen aus. Dabei gibt es wieselflinke Minidrohnen für Filmzwecke, aber auch bullige Lastendrohnen mit einer Spannweite von fünf Metern zu bestaunen.