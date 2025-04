Opfer oder Täter? Liebesdrama um Traktorraub

Der Prozess beginnt am 3. Juni

Der beschuldigte Rumäne selbst schweigt indes eisern zu den Vorwürfen. Was gegen ihn spricht – eine lange Liste an Vorstrafen: zwölf an der Zahl, und allesamt einschlägig. Bis zum Prozessbeginn am 3. Juni sitzt er in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Dort wird bereits heftig spekuliert: Geht es hier wirklich um gestohlene Traktoren im Gesamtwert von mehr als 200.000 oder bloß um ein gebrochenes Herz? Genau deswegen erklärt Jurist Nitu: „Mein Mandant wird sich nicht schuldig erklären.“