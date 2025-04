Im Vorderwald setzt man auf Zusammenarbeit

Umwidmung ist in Arbeit

Die neun Vorderwaldgemeinden erwerben, planen, erschließen, vermarkten und betreiben die interkommunalen Betriebsgebiete gemeinsam, die Kommunalsteuereinnahmen werden dann geteilt. Neben Krumbach-Glatz mit 2,9 Hektar wurde auch schon ein zweites, etwa halb so großes Grundstück in Riefensberg-Meierhof angekauft. Dort ist die Umwidmung in Arbeit. Weitere Betriebsgebiete sollen folgen. „Die Wirtschaftsregion Vorderwald ist ein Vorzeigeprojekt in Sachen Miteinander“, schwärmt Dorens Bürgermeister Guido Flatz.