Chinas Bill Gates rügt Trumps USA

Niemand Geringerer als Chinas legendärer Internetpionier Jack Ma (Alibaba), der die USA wie kein anderer Chinese kennt und von den USA gelernt hat, holt Trump aus seiner Selbstüberschätzung zurück und packt ihn bei seiner Geldgeilheit: „Über 30 Jahre hat die US-Industrie durch die Produktionsverlagerung (in Billiglohnländer) enorme Gewinne gemacht; höher als die vier großen chinesischen (Staats-)Banken zusammen. Wohin floss das Geld? In 13 Kriege und in die Taschen der Wall-Street-Banker! Nichts floss in die Infrastruktur!“