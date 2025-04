Plauderstunde mit Lawrow

Ebenso wenig will Lawrow (noch?) von Friedenstruppen in der Ukraine zur Absicherung einer Verhandlungslösung wissen. Dass Moskau NATO-Truppen ablehnt, ist bekannt. Doch wie steht es mit einem Einsatz neutraler Staaten, was auch auf Österreich zukommen könnte. Auch davon keine Rede, solange Stabilitätstruppen „nur dazu dienen sollen, das Regime in Kiew an der Macht zu halten“.