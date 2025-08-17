Sintflutartiger Regen hielt Feuerwehren auf Trab

Rund 60 Einsätze in Oberösterreich

In Oberösterreich waren vor allem die Bezirke Perg, Linz-Land und Grieskirchen betroffen. Die Gewitterzellen sorgten für 55 bis 60 Einsätze, erklärte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos auf Anfrage. In erster Linie mussten überflutete Keller ausgepumpt werden: „In Summe war es ein überschaubares Ereignis.“ Am Sonntag in der Früh wurden noch einige Einsätze abgearbeitet.