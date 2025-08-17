Aus Schutzzone verwiesen: Bursch rastet völlig aus

Zweiter Auszucker wenig später

Doch damit nicht genug. Selbst im Arrest beruhigte sich der aggressive 18-Jährige nicht – als er durchsucht werden sollte und die Beamten ihm die Handfesseln abnehmen wollten, rastete der junge Verdächtige ein zweites Mal aus, ehe er überwältigt und in die Zelle gebracht werden konnte.