Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4 Polizisten verletzt

Aus Schutzzone verwiesen: Bursch rastet völlig aus

Wien
17.08.2025 12:44

Nächster Vorfall beim Wiener Yppenplatz, der erst vor Kurzem zur Schutzzone erklärt wurde: Vorbeugend sprachen Polizisten in der Nacht auf Samstag gegen einen 18-jährigen Burschen und seine zwei Freunde – allesamt bereit amtsbekannt – ein Betretungsverbot für den Platz aus. Auf der Polizeiinspektion verlor der Teenager dann völlig die Fassung ...

0 Kommentare

Gestoppt wurde das Trio gegen 1.30 Uhr. Alle drei seien in der Vergangenheit bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, informierte Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Aus diesem Grund wurde den Burschen ein Betretungsverbot für die Schutzzone auferlegt.

Schläge, Tritte, Kopfstöße
Dazu sollte das Trio auf der Inspektion Brunnengasse nähere Informationen bekommen – einzig: Der 18-Jährige hatte daran offensichtlich keinerlei Interesse, vielmehr verlor er gänzlich die Fassung und ging mit Fäusten auf einen Polizisten los. Auch gegen die darauffolgende Festnahme wehrte sich der Verdächtige aus Leibeskräften, schlug und trat um sich, verpasste den Beamten sogar Kopfstöße. 

Lesen Sie auch:
Am Wiener Yppenplatz kam es am Samstagabend erneut zu einem gewaltsamen Vorfall. Zwei Personen ...
Nächster Vorfall
Betretungsverbote für Schutzzone in Wien erteilt
10.08.2025
An öffentlichen Orten
Video-Überwachung soll massiv ausgebaut werden
10.08.2025
Täter kannte Opfer
Yppenplatz-Messerattacke: 32-Jähriger festgenommen
04.08.2025
Seit Anfang August gibt es ein Waffenverbot und eine Schutzzone am Yppenplatz in Wien-Ottakring.
Seit Anfang August gibt es ein Waffenverbot und eine Schutzzone am Yppenplatz in Wien-Ottakring.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Zweiter Auszucker wenig später
Doch damit nicht genug. Selbst im Arrest beruhigte sich der aggressive 18-Jährige nicht – als er durchsucht werden sollte und die Beamten ihm die Handfesseln abnehmen wollten, rastete der junge Verdächtige ein zweites Mal aus, ehe er überwältigt und in die Zelle gebracht werden konnte.

Die Bilanz der Gewaltausbrüche: vier verletzte Polizisten, drei von ihnen mussten sogar im Spital versorgt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Yppenplatz
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
21° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
21° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
20° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
20° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
20° / 27°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
189.775 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
157.394 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
129.392 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1883 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1703 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1699 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Mehr Wien
Kannte Opfer nicht
30-Jähriger stach beim Westbahnhof auf Männer ein
4 Polizisten verletzt
Aus Schutzzone verwiesen: Bursch rastet völlig aus
Wienerin der Woche
Eine Hebamme für bedrohte Meeresschildkröten
Minuten unter Wasser
Neunjähriger nach Badeunfall im Spital gestorben
Caps-Star Linden Vey
Ein Ruhepol mit olympischer Strahlkraft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf