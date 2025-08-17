„Wäre der mit Gitarre, wenn Komet auf Erde zurast“

Was gefällt dir so dran?

Ich liebe den Dialekt. Österreichisch klingt für uns Deutsche immer cool – so ein Mix aus „aristokratisch“ und „Straßenkatze“. Und ich liebe es, dass man am Würstelstand ein geiles Glas Wein bekommt. Das geht bei uns nicht. Bei uns gibt’s Bier zur Currywurst – Ende. In Linz werde ich mich auf die Suche nach dem besten Kaffee der Stadt machen, das ist so ein Ritual von mir.