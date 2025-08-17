Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

„Geld her“: Unbekannter überfiel Grazer Supermarkt

Steiermark
17.08.2025 12:28
In diesem Supermarkt in der Grazer Annenstraße kam es zu dem Überfall
In diesem Supermarkt in der Grazer Annenstraße kam es zu dem Überfall

Zu einem Überfall auf einen Supermarkt kam es am Samstag in Graz. Ein unbekannter Täter klingelte an der Hintertür, bedrohte einen Mitarbeiter und floh mit dem Bargeld. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Täter.



Am Samstag gegen 14.20 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Person am Lieferanteneingang eines Supermarktes in der Grazer Annenstraße. Ein 23-jähriger Angestellter öffnete die Tür. Sofort wurde er von einem maskierten Täter, mit den Worten: „Geld her!“, zurück in die Lagerräume gedrängt.

Der Täter forderte vom Angestellten Bargeld, welches dieser aus dem Tresor aushändigte. Daraufhin verließ der Täter mit der Beute in unbekannter Höhe die Filiale und flüchtete mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Der Angestellte wurde durch die Tat nicht verletzt.

Täterbeschreibung 
Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine dünne Statur, auffallend blaue Augen, helle Hautfarbe und spricht Deutsch mit ausländischem Akzent (womöglich aus Ex-Jugoslawien). Er trug dunkle Bekleidung, dunkle Wollhandschuhe und eine schwarze Sturmmaske mit Sehschlitz bzw. einen Schlauchschal mit Kappe. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Bewaffnung.

Haben Sie Hinweise zum Täter? Bitte an den Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark unter Tel. 059-133/60-3333 oder unter dem Polizeinotruf 133.

