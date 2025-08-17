„Geld her“: Unbekannter überfiel Grazer Supermarkt

Täterbeschreibung

Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine dünne Statur, auffallend blaue Augen, helle Hautfarbe und spricht Deutsch mit ausländischem Akzent (womöglich aus Ex-Jugoslawien). Er trug dunkle Bekleidung, dunkle Wollhandschuhe und eine schwarze Sturmmaske mit Sehschlitz bzw. einen Schlauchschal mit Kappe. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Bewaffnung.