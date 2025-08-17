Neuzugang brilliert: „Bester Mittelfeldspieler“

Der 27-Jährige kam als „Sechser“ bzw. „Achter“ von Beginn an zum Einsatz und ließ in mehreren Ballaktionen seine Klasse durchblitzen. Am ersten Tor war er durch ein starkes Dribbling und einem Lupfer zu Vorlagengeber Rico Lewis direkt beteiligt, das 2:0 erzielte der niederländische Nationalspieler selbst. Das dritte Tor für Erling Haaland legte er auf. Absolut nachvollziehbar, dass nicht Haaland mit seinem Doppelpack, sondern Reijnders den „Man of the Match“-Award bekam. Er hatte den größten Einfluss auf das Spiel der „Citizens“.