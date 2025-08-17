Neuzugang brilliert: „Bester Mittelfeldspieler“

Dieser Name wird Manchester City und deren Fans noch viel Freude bereiten. Tijjani Reijnders, der in diesem Sommer für 55 Millionen Euro vom AC Mailand zu Manchester City kam, brillierte schon bei seinem Premier-League-Debüt am Samstag beim 4:0-Erfolg gegen Wolverhampton.
Der 27-Jährige kam als „Sechser“ bzw. „Achter“ von Beginn an zum Einsatz und ließ in mehreren Ballaktionen seine Klasse durchblitzen. Am ersten Tor war er durch ein starkes Dribbling und einem Lupfer zu Vorlagengeber Rico Lewis direkt beteiligt, das 2:0 erzielte der niederländische Nationalspieler selbst. Das dritte Tor für Erling Haaland legte er auf. Absolut nachvollziehbar, dass nicht Haaland mit seinem Doppelpack, sondern Reijnders den „Man of the Match“-Award bekam. Er hatte den größten Einfluss auf das Spiel der „Citizens“.
Für 55 Millionen Euro wechselte Reijnders für den zu Napoli abgewanderten Kevin De Bruyne von Mailand nach Manchester und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.
„Ich gehe immer mit einem Lächeln auf den Platz, ich liebe es, Fußball zu spielen und genieße jede Minute. Das möchte ich den Fans zeigen. So zu starten ist unglaublich ...“, sagte Reijnders nach Matchende.
In den sozialen Medien häuften sich schnell Kommentare wie: „Er ist der beste Mittelfeldspieler“, „Das war eines der besten Premier-League-Debüts aller Zeiten“, „Man kann nicht glauben, dass AC Mailand ihn für nur 55 Millionen verkauft hat“ oder „Reijnders und Rodri werden das Traumduo im Mittelfeld“.
Rodri, der magische „Sechser“ von City und Ballon-d’Or-Gewinner der Saison 2023/24, wird nach seiner erneuten Verletzung bei der Klub-WM frühestens nach der Länderspielpause Mitte September zurückerwartet.
„Ein unglaublich wichtiger Neuzugang für uns“
Auch Trainer Pep Guardiola hatte nur Lobeshymnen für Reijnders übrig. „Nicht nur heute“, sondern auch beim 3:0 im Testspiel gegen Palermo vor kurzem habe Reijnders „wirklich gut gespielt“, betonte Guardiola gegenüber „BBC Sport“. „Er ist genau der Spieler, den wir in der Premier League brauchen. Ein unglaublich wichtiger Neuzugang für uns“, schwärmte der Spanier. Mit Reijnders‘ Leistung gegen die Wolves sei er „wirklich zufrieden“.
Nächsten Samstag hat der 27-jährige Niederländer die nächste Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen – im Heimspiel gegen Tottenham.
