Trotz Zuzug: Wohnbau in Österreich stagniert

Die Baukrise betrifft nicht nur Österreich, sondern „Deutschland noch ärger“, so Bursik, der bei Baumit für beide Märkte verantwortlich ist. „Österreich hat ja das Problem, dass überhaupt nicht gebaut wird, obwohl wir Zuzug haben.“ Der Neubau sei praktisch eingefroren: „Seit 15 Jahren wurden nicht so wenig Wohnungen fertiggestellt wie jetzt.“