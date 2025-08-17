Räuber (44) half Polizei bei eigener Festnahme

Gegen 21.15 Uhr nahm der 44-jährige Verdächtige aus der Türkei am Brigittaplatz eine 78-Jährige ins Visier. Da die Pensionistin mit einem Rollator unterwegs war, witterte er leichte Beute. Er riss ihr die Kette vom Hals und flüchtete auf einem E-Scooter. Doch mit der Beobachtungsgabe der Frau hatte der Räuber wohl nicht gerechnet – denn die hatte kurz zuvor mitbekommen, dass der Mann von der Polizei gestoppt worden war.