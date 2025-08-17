30-Jähriger stach beim Westbahnhof auf Männer ein

Gegen 21 Uhr griff der Verdächtige beim Europaplatz die drei Männer im Alter von 48 und 51 Jahren an. Warum, ist bislang gänzlich unklar. „Laut den Opfern gab es zuvor keinerlei Kontakt mit dem Tatverdächtigen; er sei ihnen gänzlich unbekannt“, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich.