Kannte Opfer nicht

30-Jähriger stach beim Westbahnhof auf Männer ein

Wien
17.08.2025 13:32
Laut Polizei kannten die drei Opfer den Angreifer nicht (Symbolbild).
Laut Polizei kannten die drei Opfer den Angreifer nicht (Symbolbild).

Blutige Auseinandersetzung am Samstagabend nahe dem Wiener Westbahnhof: Ein 30-Jähriger ging dort offenbar mit einem Messer auf drei ihm offenbar völlig Unbekannte los. Zwei der Opfer erlitten Stichverletzungen, das dritte Verletzungen durch einen Kopfstoß.

0 Kommentare

Gegen 21 Uhr griff der Verdächtige beim Europaplatz die drei Männer im Alter von 48 und 51 Jahren an. Warum, ist bislang gänzlich unklar. „Laut den Opfern gab es zuvor keinerlei Kontakt mit dem Tatverdächtigen; er sei ihnen gänzlich unbekannt“, schilderte Polizeisprecher Markus Dittrich.

Stichverletzungen an Hals und Bauch
Der 30-Jährige fügte einem der Opfer eine Stichverletzung beim Hals zu, einem zweiten Opfer eine am Bauch. Dem dritten Mann verpasste er einen Kopfstoß. Polizisten konnten den mutmaßlichen Angreifer aus Somalia überwältigen und festnehmen.

Die Opfer wurden nach der Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung ins Spital gebracht. Die Ermittlungen laufen.

