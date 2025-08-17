Schluss mit Hitze: Jetzt folgt die Abkühlung

Am Mittwoch ziehen vom Südwesten schon von der Früh weg viele Wolkenfelder vorüber und hier sind bereits am Vormittag erste Regenschauer zu erwarten. Sonst dominiert vorerst oft noch der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich vom Bergland ausgehend einige Quellwolken und anschließend recht verbreitet Regenschauer und Gewitter. Am ehesten trocken bleibt es im Flachland des Ostens und Südostens. Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus Südost bis West. Am Morgen umspannen die Temperaturen sieben bis 17 Grad, am Nachmittag dann 23 bis 32 Grad – am wärmsten wird es dabei im Osten.