Wetterumschwung naht

Schluss mit Hitze: Jetzt folgt die Abkühlung

Österreich
17.08.2025 12:22
Ein Wetterwechsel naht – mit Wolken, Regen und weit weg von Temperaturen um die 30 Grad.
Ein Wetterwechsel naht – mit Wolken, Regen und weit weg von Temperaturen um die 30 Grad.(Bild: Birbaumer Christof)

Nach tagelanger Hitzewelle mit Werten weit jenseits der 30-Grad-Marke steht nun ordentlich Abkühlung ins Haus. Ein Wetterumschwung sorgt ab der zweiten Wochenhälfte für einen Temperatursturz, auch die Sonne macht sich rar.

Da heißt es, die kommenden Tage noch einmal zu genießen. Denn die bringen vielerorts noch einmal Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad. 

Zum Wochenstart am Montag ist es meist sonnig und trocken, lediglich im Nordosten des Landes sowie über den Zentralalpen tauchen ein paar dichtere Wolken auf. Mit diesen können vor allem im Bergland auch einzelne lokale Regenschauer verbunden sein. In der Früh hat es elf bis 17 Grad und die Tageshöchsttemperaturen sind bei schwachem bis mäßigem Wind mit 22 bis 29 Grad erreicht.

Vorsicht in Osttirol, Oberkärnten und Salzburg
Sonnig und meist auch trocken bleibt es am Dienstag. Einzelne Haufenwolken beschränken sich auf das Bergland. Lediglich im Südwesten werden die Quellwolken am Nachmittag mächtiger und vor allem in Osttirol, in Oberkärnten sowie in Teilen Salzburgs können sich lokale Wärmegewitter bilden. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd und nach Frühtemperaturen von 11 bis 18 Grad steigen die Werte tagsüber auf 24 bis 30 Grad.

Am Mittwoch ziehen vom Südwesten schon von der Früh weg viele Wolkenfelder vorüber und hier sind bereits am Vormittag erste Regenschauer zu erwarten. Sonst dominiert vorerst oft noch der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich vom Bergland ausgehend einige Quellwolken und anschließend recht verbreitet Regenschauer und Gewitter. Am ehesten trocken bleibt es im Flachland des Ostens und Südostens. Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus Südost bis West. Am Morgen umspannen die Temperaturen sieben bis 17 Grad, am Nachmittag dann 23 bis 32 Grad – am wärmsten wird es dabei im Osten.

Österreich
Symbol wolkig
22° / 33°
17 km/h
08:57 h
45 %
Symbol stark bewölkt
21° / 28°
13 km/h
06:20 h
50 %
Symbol heiter
16° / 26°
10 km/h
09:50 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 29°
7 km/h
13:46 h
< 5 %
Symbol heiter
17° / 32°
5 km/h
12:18 h
35 %
Symbol starke Regenschauer
20° / 28°
8 km/h
01:55 h
75 %
Symbol wolkig
18° / 21°
17 km/h
08:59 h
55 %
Symbol heiter
15° / 24°
10 km/h
11:42 h
10 %
Symbol heiter
14° / 26°
5 km/h
11:48 h
10 %
Symbol stark bewölkt
17° / 20°
9 km/h
03:56 h
50 %
Wien
Symbol starke Regenschauer
19° / 30°
22 km/h
06:09 h
60 %
Symbol stark bewölkt
19° / 25°
5 km/h
04:41 h
65 %
Symbol wolkig
14° / 25°
5 km/h
08:59 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
12° / 28°
11 km/h
13:47 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
14° / 30°
5 km/h
12:49 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 25°
6 km/h
01:30 h
80 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 20°
15 km/h
09:00 h
70 %
Symbol heiter
12° / 24°
15 km/h
11:34 h
15 %
Symbol wolkenlos
12° / 26°
4 km/h
12:56 h
10 %
Symbol stark bewölkt
15° / 18°
14 km/h
04:05 h
50 %
St. Pölten
Symbol wolkig
20° / 33°
14 km/h
09:25 h
45 %
Symbol stark bewölkt
20° / 27°
10 km/h
05:10 h
50 %
Symbol heiter
15° / 27°
13 km/h
11:01 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
14° / 29°
9 km/h
13:20 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 32°
6 km/h
12:08 h
35 %
Symbol starke Regenschauer
18° / 29°
7 km/h
02:17 h
65 %
Symbol heiter
18° / 21°
19 km/h
10:24 h
55 %
Symbol heiter
14° / 25°
14 km/h
10:21 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 26°
6 km/h
11:05 h
10 %
Symbol bedeckt
17° / 19°
8 km/h
02:07 h
60 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
19° / 28°
16 km/h
04:08 h
50 %
Symbol stark bewölkt
19° / 25°
6 km/h
05:40 h
50 %
Symbol heiter
14° / 26°
6 km/h
09:30 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 28°
9 km/h
13:45 h
10 %
Symbol heiter
14° / 30°
4 km/h
10:03 h
50 %
Symbol leichter Regen
17° / 26°
5 km/h
01:13 h
75 %
Symbol wolkig
16° / 24°
10 km/h
09:41 h
55 %
Symbol stark bewölkt
13° / 24°
10 km/h
07:09 h
25 %
Symbol heiter
12° / 26°
4 km/h
11:56 h
20 %
Symbol stark bewölkt
15° / 19°
5 km/h
02:14 h
50 %
Linz
Symbol einzelne Regenschauer
19° / 33°
7 km/h
05:39 h
55 %
Symbol stark bewölkt
19° / 28°
8 km/h
04:58 h
50 %
Symbol heiter
15° / 27°
6 km/h
09:30 h
10 %
Symbol wolkenlos
14° / 28°
6 km/h
12:52 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 30°
6 km/h
10:09 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 25°
5 km/h
01:54 h
75 %
Symbol wolkig
16° / 22°
8 km/h
08:49 h
50 %
Symbol heiter
13° / 25°
6 km/h
10:45 h
20 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
10:41 h
20 %
Symbol leichter Regen
16° / 18°
6 km/h
01:50 h
70 %
Graz
Symbol wolkig
18° / 31°
3 km/h
07:59 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 26°
5 km/h
03:55 h
65 %
Symbol heiter
15° / 27°
6 km/h
10:00 h
10 %
Symbol heiter
14° / 29°
5 km/h
11:43 h
20 %
Symbol wolkig
15° / 30°
5 km/h
06:59 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 22°
5 km/h
00:56 h
90 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 23°
7 km/h
08:55 h
60 %
Symbol wolkig
14° / 26°
4 km/h
08:17 h
30 %
Symbol wolkig
13° / 27°
5 km/h
08:09 h
45 %
Symbol leichter Regen
16° / 17°
6 km/h
01:18 h
70 %
Klagenfurt
Symbol starke Regenschauer
18° / 27°
10 km/h
04:34 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 23°
8 km/h
04:21 h
60 %
Symbol heiter
13° / 25°
7 km/h
11:07 h
10 %
Symbol wolkenlos
12° / 27°
5 km/h
13:20 h
20 %
Symbol wolkig
14° / 28°
7 km/h
06:28 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 24°
6 km/h
01:09 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 22°
9 km/h
08:38 h
80 %
Symbol heiter
14° / 23°
10 km/h
10:31 h
35 %
Symbol heiter
13° / 26°
7 km/h
11:55 h
35 %
Symbol bedeckt
15° / 18°
9 km/h
01:32 h
60 %
Salzburg
Symbol Regen
17° / 25°
12 km/h
00:45 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 24°
7 km/h
04:37 h
60 %
Symbol wolkig
15° / 28°
6 km/h
09:20 h
20 %
Symbol heiter
14° / 30°
5 km/h
11:34 h
40 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 27°
8 km/h
03:14 h
75 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 23°
6 km/h
00:47 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 23°
6 km/h
07:43 h
80 %
Symbol wolkig
13° / 25°
5 km/h
06:18 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 28°
5 km/h
06:59 h
45 %
Symbol leichter Regen
13° / 20°
6 km/h
00:19 h
65 %
Innsbruck
Symbol Gewitter
18° / 25°
17 km/h
03:30 h
55 %
Symbol bedeckt
18° / 21°
8 km/h
04:01 h
45 %
Symbol heiter
14° / 24°
7 km/h
12:07 h
20 %
Symbol wolkenlos
14° / 26°
6 km/h
13:21 h
45 %
Symbol leichter Regen
16° / 22°
6 km/h
02:30 h
70 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 18°
8 km/h
00:47 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 20°
7 km/h
08:57 h
70 %
Symbol heiter
12° / 20°
8 km/h
12:22 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 22°
9 km/h
07:15 h
45 %
Symbol bedeckt
13° / 18°
12 km/h
00:38 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Himmel grau in grau und immer wieder Regen
Von anfänglichen Sonnenfenstern in der Osthälfte des Landes abgesehen ist der Himmel am Donnerstag dann meist grau in grau und häufig ist mit Regen und Regenschauern zu rechnen, örtlich sind auch Gewitter eingelagert. Im Bergland sowie im Süden fallen die Niederschläge intensiv aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 19 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 17 und 25 Grad.

Die erste Tageshälfte verläuft auch am Freitag oft trüb und dazu ist zeitweise Regen einzukalkulieren. Danach wechseln Wolken und Sonne einander ab, dazu gehen weitere Regenschauer nieder, vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden. Der Wind kommt mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Nach Frühtemperaturen zwischen zehn bis 18 Grad gibt es im Tagesverlauf erneut maximal 17 bis 25 Grad.

