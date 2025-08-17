„Bei mir dreht sich alles“ – Zverev völlig am Ende

Alcaraz hatte zuletzt im März in Miami ein Endspiel verpasst, seit damals zum siebenten Mal in Folge steht er nun im Titel-Match. Verloren hat er da in Wimbledon nur in Barcelona gegen den Dänen Holger Rune. Gegen Zverev gewann der Iberer im zwölften Duell zum sechsten Mal, wobei der Weltranglistendritte wie schon im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton körperlich angeschlagen war. Nach dem dritten Game des zweiten Satzes verließ Zverev den Platz für eine medizinische Auszeit. Die Behandlung brachte aber keine Besserung, Zverev blieb gehandicapt.