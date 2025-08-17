Schmerzhaft! Ricciardo bei Motorrad-Sturz verletzt

Schmerzhaftes Malheur für den ehemaligen Formel-1-Star Daniel Ricciardo: Der Australier hat sich bei einem Motorrad-Unfall in seiner Heimat Australien Verletzungen zugezogen!
Er war offenbar mit einem Dirtbike durch den Daintree-Nationalpark im Norden des Bundesstaates Queensland unterwegs, als es zu dem schweren Sturz kam …
Ricciardo zog sich Medienberichten zufolge zumindest einen Schlüsselbeinbruch zu und musste nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in die rund 50 Kilometer entfernte 1800-Seelen-Ortschaft Mossman gebracht werden.
Kurios: Nicht einmal eine derart unangenehme Verletzung wie ein Schlüsselbeinbruch konnte den seit seiner Formel-1-Zeit ob seiner stets positiv-furchtlosen Art auch als „Honey Badger“ („Honigdachs“) bekannten Ricciardo offenbar dazu bringen, zu granteln oder missmutig zu werden.
Der 36-Jährige, der zwischen 2011 und 2024 in der Formel 1 aktiv gewesen und auch zwei Mal WM-Dritter geworden war, soll auch während der Behandlung seinen Frohsinn nicht verloren haben und guter Dinge geblieben sein ...
