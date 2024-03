Renault Scenic: Das perfekte Familien-Auto? Fast …

Zwei Motoren, zwei Akkus, Immer Frontantrieb

An dieser Stelle führen wir den vollständigen Namen des hier beschriebenen Fahrzeugs ein: Renault Scenic E-Tech Electric. Den Antrieb besorgt in jedem Fall ein stromerregter Synchronmotor an der Vorderachse, der in der 1767 kg leichten Basis 125 kW/170 PS leistet und dort mit dem kleineren der beiden verfügbaren Akkus verbunden ist. Der speichert netto 60 kWh, was nach WLTP für 430 Kilometer gut ist. Der Standardsprint wird mit 8,6 Sekunden angegeben, das Höchsttempo ist auf gerade mal 150 km/h begrenzt. Das ist nicht viel, aber mehr, als außerhalb Deutschlands erlaubt ist.