Renault Scenic: Mit dem reichweitesten auf Reisen

Innenraum

Die Kante bzw. Ecke der Handyablage an der Mittelkonsole, an der immer das Bein anliegt, ist zwar nicht ideal, aber beeinträchtigt den Komfort weniger, als es den Anschein hatte. Es sitzt sich also angenehm, auch auf dem Fahrerplatz, zumal auf dem Sportsitz der Version Esprit Alpine. Lediglich der Fußraum vor der Rückbank ist eingeschränkt. Und die Mittelablage ist zu tief angebracht. Dafür fällt positiv auf, dass in das mit Teppich verkleidete (!) Türfach eine 1,5-Liter-PET-Flasche passt.