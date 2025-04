„Die Gemeinden sind der Motor für die Wirtschaft“

Ungefähr die Hälfte der österreichischen Gemeinde ist derzeit im Ausgleich, in Salzburg heuer nur rund zehn bis zwölf. „Ich will Situationen wie in anderen Bundesländern verhindern“, so Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP). Ein Ansatz ist die Mobilitätsabgabe für Touristen, die ab Mai gilt. Damit werden die öffentlichen Ortsverkehre finanziert. Salzburgs Kommunen sparen sich so 30 Millionen Euro im Jahr.