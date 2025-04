Apple nicht mehr wertvollstes Unternehmen an Börse

20 Jahre in China investiert

Aus Sicht des Marktexperten Craig Moffett von Moffett Nathanson gibt es „keine gute Antwort“ von Apple auf die Zölle. Der Konzern habe 15 bis 20 Jahre lang in den Aufbau seiner aktuellen Lieferketten investiert – „und das ist woanders schlicht nicht nachzubauen“. Es gehe nicht darum, in den USA Zement in den Boden für eine Fabrik zu gießen und Roboter zu bestellen – denn der US-Arbeitsmarkt gebe allein schon die nötigen Qualifikationen und Zahlen nicht her, argumentierte Moffett bei CNBC.