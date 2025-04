Trump-Zölle: Ökonom offenbart fatalen Rechenfehler

In einem Gastbeitrag für die „New York Times“ erklärte Neiman nun, wie seine Forschung fälschlich herangezogen wurde, um die Höhe der von Präsident Donald Trump angekündigten „reziproken Zölle“ zu rechtfertigen. Tatsächlich, so Neiman, seien die berechneten Sätze etwa viermal so hoch, wie es seine Analyse zulässt.