Wer finanziert die Rettung? Weiter Rätseln um KTM

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung in Munderfing in Oberösterreich gaben die Aktionäre zuletzt den Segen, dass Aktien an der KTM AG im Gegenwert von bis zu 500 Millionen Euro verpfändet werden können. Durch diese Aktion soll der Großteil der Kosten für die 30-Prozent-Quote an die Gläubiger abgedeckt werden. 548 Millionen Euro müssen allein für die Quote und damit für die Schuldentilgung bis 23. Mai auf dem Konto von KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl eingelangt sein. Dazu kommen noch die Verfahrenskosten, die beglichen werden müssen.