Titelfavoriten Boston und OKC stolpern in NBA

Die Boston Celtics und die Oklahoma City Thunder haben am Montag zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verloren. Sowohl der Titelverteidiger als auch das beste Team der Regular Season kassierten in der „best of seven“-Serie knappe Heimniederlagen. Die Celtics unterlagen den New York Knicks 105:108 nach Verlängerung, Oklahoma musste sich den Denver Nuggets mit 119:121 beugen.