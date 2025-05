Po-Biss-Prozess um „Alma“-Darstellerin gestartet

Die Chaostage am Semmering (NÖ) bei den „Alma“-Produktionen von Regisseur Paulus Manker im Südbahnhotel beschäftigen die Gerichte. Heute, Dienstag, erreicht das Drama seinen vorläufigen Tiefpunkt. Um 9 Uhr startete der Prozess gegen Alma-Darstellerin Anna Friedmann im Bezirksgericht Neunkirchen. Es geht um die Vorwürfe „Körperverletzung“ und „sexuelle Belästigung“. Sie soll bei der Vorstellung am 4. August 2023 ihren Schauspielkollegen unter anderem in den Po gebissen haben.