Schwindel mit Kaufvertrag: Sportwagen verschollen

Er wollte seinen sündteuren Sportwagen verkaufen und ist dabei an die Falschen geraten. Ein 56-Jähriger aus dem Tiroler Unterland tappte in die Falle von skrupellosen Betrügern. Nachdem ihm eine gefakte Überweisungsbestätigung vorgelegt worden war, unterschrieb der Einheimische den Vertrag und übergab den Wagen. Dieser ist jetzt futsch – das versprochene Geld kam nie an.