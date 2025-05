Pestizid-Test: Kein Blumenstrauß ohne Gift

Verbotene Pestizide gefunden

Fast alle Blumensträuße waren mit Pestiziden belastet, die in der EU gar nicht erlaubt sind. „Teilweise finden sich Substanzen, die seit über einem Jahrzehnt in der Europäischen Union nicht mehr zugelassen sind“, meint Novak. Sie nimmt aber auch die Blumenhändler in die Pflicht: „Von den Anbietern erwarten wir, dass sie nur Blumen anbieten, die nicht die Umwelt vergiften oder die menschliche Gesundheit gefährden.“