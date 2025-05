15-Jährige mit Down-Syndrom sucht per Inserat Job

Interessenvertreter plädiert für Jobs am ersten Arbeitsmarkt

Die Schwierigkeiten bei der Jobsuche kann auch Alfred Prantl, Obmann der Interessenvertretungen der Menschen mit Beeinträchtigungen in OÖ, bestätigen: „Viele Unternehmen sind verunsichert, weil sie nicht wissen, ob sie behinderten Menschen etwas zutrauen können.“ Rund 5500 Beeinträchtigte sind in Oberösterreich bei sogenannten fähigkeitsorientierten Aktivitäten beschäftigt, bekommen dafür nur ein Taschengeld. „Es wäre wichtig, wenn so viele wie möglich am ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, weil sie dann sozialversichert sind und eine Pension bekommen“, sagt Prantl.