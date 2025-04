Hyundai Ioniq 6 verliert sein seltsames Heck!

18 Minuten für das Nachladen von 10 auf 80 Prozent, dazu eine Reichweite (offiziell bis zu 614 Kilometer), die vor allem in der Realität weit über der des technisch identischen Bruders Ioniq 5 liegt, weil der cW-Wert mit 0,21 so günstig ist: Es gab schon bisher genug Gründe, den Hyundai Ioniq 6 zu kaufen. Aber ein ästhetischer sprach für viele Interessenten bisher dagegen: das ungewöhnliche Heck, das zwar ein wenig an Porsche erinnert, aber durch einen Doppelspoiler verunziert wurde.