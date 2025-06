Direktorin: „Die meisten wollen in Schule zurück“

Seit der verheerenden Bluttat am BORG Dreierschützengasse in Graz mit elf Toten ist in der Schule nichts mehr, wie es war. Von einem Regelbetrieb kann noch länger keine Rede sein, doch „bei aller Trauer“ könne nur der Weg zurück das Ziel sein, so die Direktorin des Gymnasiums, die sich am Montagabend erstmals öffentlich äußerte.