Kleiner Andreas (4) sprang aus Fenster im 1. Stock

Einen gewaltigen Schrecken bei seiner Mama verursachte der vierjährige Andreas aus Lengau am Montag mit einer tollkühnen Aktion. Die 33-Jährige war mit ihrem Sohn bei einer Familie in Oberhofen am Irrsee zu Besuch. Während die Mütter sich in der Küche aufhielten, spielte Andreas mit dem dreijährigen Sohn der Gastgeberin im Kinderzimmer. Dabei versperrten die Buben heimlich die Zimmertür.