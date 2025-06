Netanyahu: Ajatollah-Tod würde Krieg beenden

Teheran: „Trump kann Krieg durch einen Anruf beenden“

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi tönte, die Armee seines Landes werde auf die Führung Israels „so lange wie nötig einprügeln“. Zugleich sagte er, Trump könne den Konflikt durch „einen einzigen Telefonanruf“ in Jerusalem beenden. Trump selbst drängte den Iran indes erneut zu Verhandlungen. Der Iran sei „gerade nicht dabei, diesen Krieg zu gewinnen“, seine Führung sollte „verhandeln, und zwar sofort, bevor es zu spät ist“, erklärte Trump am Rande des G7-Gipfels in Kanada.