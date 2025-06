Bayern: Nächster Transfer-Rückschlag bahnt sich an

Laut Medienberichten dürfte Williams bei Athletic Bilbao eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro in seinem bis 2027 datierten Vertrag haben. Williams hatte sich zuletzt jedenfalls offen für einen Wechsel nach München gezeigt, forderte allerdings ein Bruttogehalt von rund 20 Millionen Euro. In Bilbao verdient der Rechtsfuß derzeit rund acht Millionen.