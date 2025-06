Capri geht gegen Werbung auf offener Straße vor

Demnach ist es nun verboten, sich Touristinnen und Touristen „durch das Zeigen von Speisekarten, Broschüren, Flugblättern, Landkarten und jeder Art von Werbematerial zu nähern“. „Wir können nicht alle Hotels an Araber verkaufen wie in Monte-Carlo oder St. Vincent und ihnen das Feld überlassen. Oder die Insel nach dem Sommer zumachen“, sagte Falco. Er appellierte an Hotel- und Restaurantinhaberinnen und -inhaber, selbst mehr Verantwortung für den Schutz der Insel zu übernehmen.