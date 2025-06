Peugeot 208 GTi: Da lebt wieder der Sport!

Anders als der 205 GTi, der nur als Dreitürer angeboten wurde, tritt der neue 208 GTi als Fünftürer an. Optisch hält sich die Neuauflage wie das historische Vorbild mit sportlichen Attributen zurück, zeigt aber dennoch einige Modifikationen. Die Spurweite wächst um 6 Zentimeter an der Vorderachse und um 3 Zentimeter an der Hinterachse, zudem liegt die Karosserie 3 Zentimeter tiefer. Auffällig gestylte 18-Zoll-Leichtmetallräder mit „Michelin Pilot Sport Cup 2“-Bereifung sowie größere Bremsscheiben an der Vorderachse (355 mm) unterstreichen den sportlichen Anspruch. Am Heck trägt der GTi einen schwarzen Diffusor mit integrierter LED-Nebelschlussleuchte, der einen Kontrast zur ansonsten rot lackierten Karosserie bildet.