Adieu, Südfrankreich? Wie Geissens jetzt reagieren

„Carmen konnte nur schwer sprechen“

Gleich am nächsten Tag telefonierte der Tiroler Moderator und Musiker mit seinen Freunden. „Carmen konnte nur schwer sprechen, weil sie so stark von einem der Täter gewürgt wurde“, so Glanz, in heller Aufregung und Sorge um seine Freunde. Und weiter: „Ich habe oft mit Robert und Carmen darüber gesprochen, dass dort in der Gegend viele Einbrüche sind. Und ebenso oft haben sie auch gesagt, dass ihnen das bis dato zum Glück noch nichts passiert ist. Aber jetzt ist es passiert“, zeigt sich Glanz erschüttert über das, was den TV-Stars hier am Wochenende widerfahren ist.