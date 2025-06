Erdogan und Putin bieten sich als Vermittler an

In Israel sind seit Freitag mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen und fast 600 weitere verletzt worden. Im Iran wurden mindestens 224 Menschen durch Angriffe getötet und mehr als tausend weitere verletzt. Seit Kriegsbeginn verlassen Bewohnerinnen und Bewohner Teheran in Scharen. Autobahnen sind verstopft, an den Tankstellen bilden sich teils kilometerlange Schlangen. Inzwischen gibt es kaum noch Benzin oder Sicherheit. Viele Iranerinnen und Iraner packten nur das Nötigste und flohen in den Osten oder Norden des Landes.