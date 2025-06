Orbán macht mit Särgen Stimmung gegen die Ukraine

Video: Party mündet in blutige Schlacht in der Ukraine

Auf diese manipulative Darstellung der Aussagen folgen in dem Orbán-Video tanzende und feiernde junge Menschen. Die Party endet mit einem abrupten Schnitt, nun sieht man ein blutiges Schlachtfeld mit sterbenden ungarischen Soldaten. Schließlich wird eine mit ungarischen Flaggen geschmückte Halle voller Särge gezeigt. Ministerpräsident Orbán selbst tritt am Ende auf und warnt dramatisch: „Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in Uniform in der Ukraine kämpfen und in Särgen zurückkehren.“ Solche Aussagen hört man von ihm seit Wochen bei politischen Debatten oder Radiointerviews.