Lehrern droht wegen ID Austria die Kündigung

Tausende Lehrkräfte fehlen österreichweit, die Generation der Babyboomer geht Schritt für Schritt in die Pension. Und: „Viele stehen vorm Burnout oder werfen gleich das Handtuch. Für viele ist eine volle Lehrverpflichtung psychisch nicht mehr zu ertragen“, schreiben mehrere Lehrer in einem Offenen Brief. Und schon bald könnte noch mehr Lehrpersonal fehlen.