Nach Horrorsturz: Das ist Kildes Comeback-Plan

Sölden kommt wohl zu früh

Der Comeback-Fahrplan für die kommenden Monate steht, aber Kilde muss und will dabei nichts überstürzen und auf seinen Körper hören. Im August soll das Training auf der Piste intensiviert werden, auch das Trainingslager in Chile visiert der Norweger an. Der Weltcupauftakt in Sölden wird wohl zu früh kommen, doch spätestens bei den Olympischen Spielen im Februar will Kilde topfit sein.