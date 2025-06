Will Smith dachte an Karriere in der Politik

„Die Musik begann einfach aus mir herauszusprudeln“, sagte der US-Amerikaner. Er tritt in Kürze eine Europatournee mit Songs der neuen Platte, aber auch Klassikern seiner Karriere an. Am 15. August tritt er am FM4 Frequency Festival in St. Pölten auf. Smith hat insgesamt fünf Studioalben veröffentlicht. Bekannte Songs sind unter anderem „Men in Black“ und Miami“.