„Das würde Österreich noch viel sexyer machen“

Rangnick warb erneut für den Bau einer Mehrzweckarena, die für die verschiedensten Veranstaltungen zur Verfügung stehen sollte. In Zeiten von Sparpaketen sei zwar wenig Unterstützung von der öffentlichen Hand zu erwarten, dennoch sollte das Projekt laut Rangnick vorangetrieben werden. „Es geht um eine Arena mit einem Fassungsvermögen von um die 60.000 Zuschauer. Und das Problem ist ja, dass es nicht nur in der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt, nämlich in Wien, kein solches Stadion, keine solche Arena gibt, sondern in ganz Österreich gibt es keine solche Arena“, so Rangnick bei ServusTV.