ÖVP-Umfragen: Verfahren gegen Institut eingestellt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat das Verfahren in der Causa rund um von ÖVP-geführten Ministerien in Auftrag gegebene Umfragen beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut Demox Research eingestellt. Grund ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien, wonach eine Hausdurchsuchung gesetzeswidrig war. Die Ermittlungen in der zweiten ÖVP-Umfragen-Affäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Meinungsforscherin Sabine Beinschab („Beinschab-Tool“) laufen hingegen weiter.