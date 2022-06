Umfragen, Inserate: Kurz-Vertrauter im U-Ausschuss

Von türkisen Ministerien beauftragte Studien, Umfragen und Inserate spielen auch am Donnerstag im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss neuerlich eine gewichtige Rolle. Spannend dürfte vor allem die Befragung von Gerald Fleischmann werden - einem engen Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker sieht in ihm eine der „zentralen Figuren in Sachen Message Control“ der Kurz-Ära sowie beim „Projekt Ballhausplatz“.