Kronzeugin Beinschab arbeitet jetzt als Lehrerin

Das „Beinschab-Österreich-Tool“ sorgte in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen: Mutmaßlich frisierte Umfragen von Meinungsforscherin Sabine Beinschab seien mit Geld aus ÖVP-Ministerien bezahlt und dann in der Tageszeitung „Österreich“ veröffentlicht worden – so zumindest der Verdachte der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft. Der ehemalige ÖVP-Chef Sebastian Kurz habe davon profitiert, so der Vorwurf.