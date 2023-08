Neue Umfrage-Affäre: WKStA bestätigt Ermittlungen

Umfrage soll ÖVP gedient haben

Die Ergebnisse dieser Umfrage sollen aber nicht der Arbeit in den Ministerien, sondern auch der ÖVP gedient haben. Es gehe daher um den Verdacht der Untreue, des Betrugs und der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen - „durch die Beauftragung von Ministeriumsumfragen mangels sachlicher Notwendigkeit“, gab die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt.