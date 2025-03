Chikungunya-Impfstoff in Österreich verfügbar

Der erste Impfstoff gegen die Tropenkrankheit wurde nun vom österreichisch-französischen Pharmaunternehmen Valneva in Wien entwickelt. IXCHIQ kann in allen Apotheken bestellt und als Einzeldosis an Erwachsene ab 18 Jahren verabreicht werden. Das Vakzin ist bisher auch in den USA, Kanada, Großbritannien und in der EU zugelassen. „Valneva arbeitet außerdem gemeinsam mit Partnern an Programmen, den Impfstoff auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verfügbar zu machen“, heißt es in einer Aussendung.