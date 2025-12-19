Verfolgte Christen: „Für dieses Kreuz geblutet“

Was einige Kunst nennen, verletzt andere tief

Rita, ursprünglich aus Syrien und in Saudi-Arabien aufgewachsen, ringt um Fassung. „Für mich war es ein großes Geschenk, nach Österreich zu kommen und meinen Glauben frei leben zu dürfen“, sagt sie. Der Ausstellungsbesuch habe sie jedoch an dunkle Zeiten erinnert. „Diese Bilder bringen mich zurück in eine Zeit, wo wir uns verstecken mussten.“ Besonders schmerzhaft sei die Darstellung zentraler Glaubensfiguren. „Das ist keine neutrale Kunst. Das ist eine klare Religionsverletzung“, sagt Rita. Ihre Frage richtet sich nicht nur an die Künstler, sondern an die Gesellschaft insgesamt: „Ist das wirklich das Bild, wie Österreich Religion repräsentieren will?“