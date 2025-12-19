Kinder von Waldfamilie sahen erstmals Dusche

Eltern zeigen sich kompromissbereit

Am 13. November war den Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen worden. Dagegen gingen sie gerichtlich vor – ohne Erfolg. Das Paar hatte gehofft, Weihnachten zusammen mit den Kindern feiern zu können. Laut den Anwältinnen und Anwälten der Familie zeigen die beiden aber Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Justizbehörden und Sozialdiensten. Da die Richterinnen und Richter unter anderem kritisierten, dass die Kinder keinen sozialen Kontakt zu anderen hätten, hätten sie signalisiert, die Achtjährige und Sechsjährigen in die Schule zu schicken.