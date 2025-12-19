Flock wendet in Sigulda Sturz ab und wird Vierte!

„Musste Zug völlig abwürgen, um nicht zu stürzen!“

Flock sah nach Halbzeitführung auch im zweiten Durchgang bis Kurve elf wie die sichere Siegerin aus, dann passierte der Schnitzer. „Ich war zu spät dran in Kurve zwölf, dann ist es sich nicht mehr ausgegangen und ich bin an der Bande angeschlagen. Mir hat es die Hand aus dem Griff geschlagen, dann musste ich in Kurve 13 den Zug völlig abwürgen, um nicht zu stürzen. Damit war der Schwung weg“, schilderte die 36-Jährige ihren wilden Ritt im berüchtigten Kanal von Sigulda.